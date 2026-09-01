Traffico di droga ed estorsione, sette misure cautelari nel Palermitano

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 01 Set 2026

TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal GIP di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti di sette soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico di cocaina e di condotte estorsive finalizzate al consolidamento dell’egemonia sullo spaccio nei territori di Ficarazzi e Bagheria.

Per uno degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Nei confronti di un altro soggetto, si legge in una nota, sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e, per altri cinque, le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria congiuntamente all’obbligo di dimora nel Comune di residenza con obbligo di permanenza domiciliare notturna.

L’operazione trae origine in una più ampia ed articolata attività di indagine coordinata dalla procura di Termini Imerese finalizzata all’accertamento e alla repressione di delitti in materia di sostanze stupefacenti, prevalentemente inquadrabili nell’ambito della cocaina, partendo dal territorio di Bagheria per proseguire verso una vera e propria centrale di spaccio presente sul territorio di Ficarazzi.

Le indagini hanno consentuto di ricostruire anche due episodi di estorsione finalizzate “a colpire l’egemonia sul territorio di Ficarazzi con riguardo allo spaccio ed al controllo del mercato delle sostanze stupefacenti, dove due dei soggetti oggi sottoposti a misura cautelare sono ritenuti responsabili di aver utilizzato violenza fisica nei confronti di ulteriori “pusher”, al fine di impedirgli l’espletamento dell’attività di spaccio”.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).