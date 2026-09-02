Al Teatro Massimo di Palermo la musica incontra la solidarietà

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di Italpress - 02 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il prossimo 11 settembre, il Teatro Massimo di Palermo apre le porte della prova generale di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, uno dei capolavori del melodramma italiano, per sostenere Ail Palermo-Trapani, condividere insieme la bellezza della musica e trasformare ogni presenza in un gesto concreto di vicinanza. Sul podio salirà Gaetano D’Espinosa, con la regia di Marco Gandini e un nuovo allestimento firmato appositamente per il Teatro Massimo, con scene di Italo Grassi, costumi di Francesco Zito e luci di Marco Filibeck.

Un progetto visivo e musicale pensato per restituire tutta la forza espressiva di questa storia di passione, gelosia e onore ambientata in una Sicilia arcaica e bruciante. Il cast riunisce voci di primo piano della scena lirica internazionale. Sono ancora disponibili nella sede di Ail Palermo, in via Trabucco 180-Ospedale Cervello, i biglietti (da 20 a 80 euro) per partecipare a questo appuntamento e, attraverso una serata speciale, sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza dedicati ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie. Per informazioni e disponibilità: 091 6883145 e info@ailpalermo.it.

– foto di repertorio ufficio stampa Teatro Massimo di Palermo –

(ITALPRESS).