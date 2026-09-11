TGR Sicilia, da lunedì 14 settembre una nuova stagione di Buongiorno Regione
PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 14 settembre tornano i due appuntamenti del mattino della Testata Giornalistica Regionale della Rai. Alle 7, su Rai 3, in onda Buongiorno Italia.
La nuova stagione nasce per rafforzare ulteriormente il rapporto con il pubblico puntando sul racconto della cronaca, dell’attualità e dei territori. A seguire, alle 7.30, sempre su Rai Tre, in onda Buongiorno Regione.
La nuova stagione arriva dopo un anno particolarmente positivo sul fronte degli ascolti, con la Sicilia che si è distinta per gli ottimi risultati.
Lunedì la Tgr Sicilia dedicherà la prima puntata di Buongiorno Regione ai vaccini. Si parlerà anche del caso della bimba morta a Palermo per Difterite e alla prevenzione.
In studio medici ed esperti. Naturalmente spazio anche al meteo, alla viabilità, alla rassegna stampa e alle notizie della giornata.
-Foto di repertorio Tgr-
(ITALPRESS).