Terremoto in Venezuela, morto un 55enne originario della provincia di Enna. Tra i dispersi anche una donna di origine Palermitana

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di Italpress - 26 Giu 2026

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Era originario di Calascibetta, nell’Ennese, Giuseppe Colaianni, 55 anni, uno dei tre italo-venezuelani morti nel terremoto in Venezuela. L’uomo dopo la prima scossa è riuscito a portare in salvo la moglie, ma poi è stato travolto dalla macerie.

Proseguono senza risultati le ricerche di Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, scomparsa dopo il forte terremoto che ha devastato il Venezuela.

La famiglia ha lanciato un appello anche attraverso la piattaforma “Venezuela Te Busca”, creata per cercare i dispersi, chiedendo il supporto di chiunque possa contribuire con informazioni utili a ritrovarla. “Si cerca urgentemente Francesca Mannina. È scomparsa il 24 giugno 2026 e da allora non abbiamo più avuto sue notizie. Al momento del crollo dell’edificio stava tentando di mettersi in salvo. Qualsiasi informazione potrebbe rivelarsi fondamentale. La sua famiglia la sta cercando senza sosta”, si legge nell’appello dei familiari.

SCHIFANI “TRAGEDIA CHE ADDOLORA TUTTA LA SICILIA”

“La tragedia che ha colpito Giuseppe Colaianni addolora profondamente tutta la Sicilia. Un nostro conterraneo che ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e amore, mettendo in salvo la moglie durante il terremoto che ha devastato il Venezuela”. Così su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Alla sua famiglia, alla comunità di Calascibetta e a tutti i suoi cari rivolgo il più sincero cordoglio del governo regionale e mio personale. La Sicilia si stringe con affetto attorno a loro in questo momento di grande dolore”, conclude Schifani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).