Termovalorizzatori in Sicilia, Sbardella “Vicini a un traguardo fondamentale”

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di Italpress - 12 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “I due avvisi affidati dalla Regione a Invitalia costituiscono un’ulteriore e importante tappa di un percorso che avrà come traguardo la realizzazione dei termovalorizzatori di ultima generazione a Palermo e Catania. Il governo Schifani sta procedendo con celerità per rendere virtuosa la gestione dei rifiuti in Sicilia riducendo drasticamente il ricorso alle discariche ed evitando la costosa spedizione all’estero”. Lo afferma Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, commentando i due avvisi con i quali gli operatori del settore e le imprese potenzialmente interessate vengono informati che stanno per essere pubblicati i due bandi finali.

“Il governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni ha garantito un contributo decisivo con un investimento di 800 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 siglato nel 2024” sottolinea Sbardella, aggiungendo: “Nell’iter autorizzativo è fondamentale l’ottimo lavoro svolto dall’assessorato al Territorio e Ambiente guidato da Giusi Savarino, comprensivo delle audizioni previste dalla legge. Il nostro auspicio è che la realizzazione dei termovalorizzatori non sia ritardata da prese di posizioni ostruzionistiche e strumentali”.

– foto Italpress –

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