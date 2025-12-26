Cronaca

Tentato omicidio la notte di Natale, accoltella il marito dopo una lite: arrestata una 49enne

di Bianca Giunta - 26 Dic 2025





La notte di Natale si è trasformata in un incubo domestico. In un appartamento della zona nord di Messina, al termine di una violenta lite familiare, una donna di 49 anni ha accoltellato il marito ed è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio si è consumato nella serata del 25 dicembre, quando l’atmosfera delle feste ha lasciato spazio a una escalation di tensione culminata nell’aggressione. A far scattare l’allarme è stato il personale del 118, intervenuto nell’abitazione per prestare i primi soccorsi all’uomo, ferito gravemente.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della stazione di Faro Superiore, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. La ricostruzione dei fatti, effettuata nell’immediatezza, ha chiarito che poco prima i coniugi avevano avuto un acceso diverbio, degenerato quando la donna ha afferrato un coltello da cucina colpendo il marito.

Nel corso del sopralluogo i militari hanno rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata, ancora intrisa di sangue, elemento che ha rafforzato il quadro indiziario. Alla luce delle evidenze raccolte, la 49enne è stata arrestata in flagranza di reato e trasferita in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ferito è stato invece trasportato d’urgenza all’Ospedale Papardo, dove si trova ricoverato per le cure necessarie. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai sanitari.

Un episodio che squarcia il velo retorico del Natale come tempo di pace e restituisce, con crudezza, il volto nascosto delle tensioni familiari: perché, come spesso accade, le mura di casa possono diventare il teatro più silenzioso e drammatico della violenza.