Teatro Massimo di Palermo, il ballerino Casà protagonista di “Zorba il Greco” all’Arena di Verona

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 24 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Alessandro Casà, ballerino del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, è stato invitato in qualità di “primo ballerino ospite” per interpretare il ruolo di John in “Zorba il Greco”, la coreografia di Lorca Massine sulle celebri musiche di Mikis Theodorakis, in programma all’Arena di Verona il 25 e il 26 agosto.

Questo importante ingaggio sottolinea il grande exploit compiuto negli ultimi anni dal Corpo di Ballo del Teatro Massimo, guidato dal direttore Jean-Sébastien Colau. Un percorso di valorizzazione e crescita professionale che oggi porta i suoi talenti ad affermarsi nei cartelloni dei massimi teatri italiani ed esteri, confermando la centralità della scuola e della compagnia palermitana nel panorama tersicoreo nazionale.

“L’invito ad Alessandro Casà all’Arena di Verona è motivo di grande gioia e di orgoglio per il Teatro Massimo di Palermo e per il suo corpo di ballo”, commenta Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo. “Ad Alessandro vanno i miei complimenti per questa importante opportunità che premia il suo talento e testimonia la qualità della nostra compagnia e il valore del percorso intrapreso. Il mio plauso va al direttore del corpo di ballo Jean-Sébastien Colau e al direttore artistico Alvise Casellati per il lavoro artistico e di valorizzazione svolto. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Arena di Verona per questa significativa occasione, che testimonia il valore della collaborazione tra le nostre istituzioni e offre ai nostri artisti importanti opportunità di crescita e di confronto”, conclude Betta.

Le due serate del 25 e 26 agosto vedranno impegnato il Ballo della Fondazione Arena di Verona, coordinato da Gaetano Petrosino con la collaborazione della coreografa Anna Kryszkow e un cast d’eccezione, che vede protagonisti nel ruolo di Zorba Davide Buffon, primo ballerino del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor il 25 agosto, e Ionut-Andrei Dinita dell’Opera Nazionale di Bucarest, il 26 agosto.

Nel ruolo di Manolios si alternano Nicola Del Freo, primo nallerino del Teatro alla Scala, il 25 agosto, e lo stesso Davide Buffon il 26 agosto. Nei panni di Marina si avvicendano Eleana Andreoudi, prima ballerina dell’Opera di Atene, il 25 agosto, e Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala, il 26 agosto.

L’affascinante ruolo di John vede il debutto di Alessandro Casà, primo nallerino del Teatro Massimo di Palermo, in entrambe le recite, affiancato da Beatrice Carbone del Teatro alla Scala nel ruolo di Madama Hortense. Lo spettacolo conta sulle scene di Filippo Tonon, i costumi di Silvia Bonetti e le luci di Sergio Toffali.

-Foto ufficio stampa Teatro Massimo-

(ITALPRESS).