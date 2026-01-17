Mosaico

Tajani a Palermo “Ottimi risultati del governo Schifani, Forza Italia vuole la presidenza della Regione anche nella prossima legislatura”

di Vincenzo Migliore - 17 Gen 2026





“Qui mi sento a casa, non tanto perché sono il segretario di Forza Italia ma perché credo in tutto ciò in cui credete voi – aggiunge Tajani – Non esistono buoni generali senza buoni soldati. Bisogna correre insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, anche quando discutiamo: guai a perdere di vista l’obiettivo finale per una sciocchezza del momento, dobbiamo sempre puntare al successo”.

“Per crescere serve un dibattito: chi ha a cuore il partito lo vuole vedere migliorato – ha sottolineato ancora Tajani -. Se diciamo pubblicamente che vogliamo crescere elettoralmente e raggiungere nuovi obiettivi, non dimenticando che siamo diventati il terzo partito per numero di voti grazie anche al lavoro della Sicilia, dobbiamo essere coerenti, occupare un grande spazio e allargare i nostri confini, coinvolgendo il maggior numero possibile di persone e presentandogli il nostro progetto per l’Italia e per le singole regioni: per costruire questa grande casa di moderati dobbiamo porci al centro della politica italiana”