Super Zes, “vertice positivo” Schifani-Foti per la gestione dei fondi extraregionali

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 21 Gen 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un confronto utile su risorse europee e nazionali per lo sviluppo della Sicilia. Questo il senso dell’incontro che si è svolto oggi a Roma tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro agli Affari europei, al Pnrr e alle Politiche di coesione, Tommaso Foti. Sul tavolo la possibilità di intervenire sull’attuale programmazione dei fondi extraregionali e, in particolare, per l’utilizzo di circa 200 milioni di euro per integrare le risorse dello Stato, consentendo così il massimo tasso di contribuzione possibile dal credito d’imposta per finanziare gli investimenti nell’ambito della Super ZES in Sicilia.

Il colloquio si è svolto in un clima di collaborazione e apertura, con un confronto sui principali strumenti utili a sostenere lo sviluppo economico e occupazionale dell’Isola. “C’è stata grande sintonia e apprezzamento per la disponibilità del ministro all’esame delle nostre proposte – ha dichiarato il presidente Schifani -. Ho riscontrato attenzione concreta verso le esigenze della Sicilia e verso misure capaci di rafforzare la competitività delle imprese”.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).