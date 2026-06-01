Studentessa palermitana di 20 anni trovata morta in Portogallo, era in Erasmus

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di Italpress - 01 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia in Portogallo, dove una studentessa palermitana di 20 anni è stata trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva durante il suo periodo di studi all’estero. La giovane stava partecipando a un programma Erasmus nella città di Caldas da Rainha, dove frequentava un corso di tecnologia biomedica e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi di formazione universitaria.

Il corpo della ragazza è stato rinvenuto nella serata di ieri all’interno della sua abitazione. Al momento non sono ancora note le cause del decesso e le autorità portoghesi mantengono il massimo riserbo sugli accertamenti in corso. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa neppure quella di una morte dovuta a cause naturali, ma sarà l’esito delle indagini a chiarire con precisione quanto accaduto.

Appresa la notizia, i familiari della giovane sono partiti nelle prime ore del mattino alla volta del Portogallo. La famiglia è assistita dalla Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso la rete diplomatica e consolare italiana per fornire supporto ai parenti e agevolare le procedure necessarie. Secondo le prime informazioni, le autorità competenti potrebbero disporre l’autopsia sul corpo della studentessa, esame ritenuto fondamentale per accertare le cause della morte e verificare l’eventuale presenza di elementi utili alle indagini. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi dagli inquirenti portoghesi e dagli esami medico-legali che dovranno fare piena luce sulla tragedia.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).