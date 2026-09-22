STEM senza barriere, l’impegno di Iberdrola Italia per un futuro più equo

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di Italpress - 22 Set 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Il divario di genere nelle discipline STEM (science, technology, engineering, mathematics) resta una sfida decisiva per un futuro più equo e inclusivo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, in Italia la percentuale di donne laureate in queste materie ha raggiunto il 40%, rispetto a una media europea ferma al 34,6%. Un trend in crescita, ma non basta.

Per ridurre sempre di più il gap, serve il contributo di tutti, dalle istituzioni alle scuole, dalle organizzazioni alle aziende.

Iberdrola Italia è da sempre in prima linea per promuovere un ecosistema accessibile a tutti. Un obiettivo forte, che l’azienda leader nelle energie rinnovabili porta avanti con costanza nei territori in cui è presente con i propri impianti, coinvolgendo direttamente le comunità locali e in particolare le scuole di diversi ordini e gradi. Il manifesto di questo impegno è Pianeta Iberdrola, il programma che racchiude tutte le iniziative pensate per contribuire alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile, mettendo al centro il pianeta e le persone.

Ne sono un esempio il concorso “Esplorare l’Energia” e il percorso educativo “A lezione di sostenibilità”, promossi per diffondere la cultura della sostenibilità, far comprendere a studenti e insegnanti l’importanza delle energie rinnovabili e come queste possono contribuire allo sviluppo dei territori, e stimolare l’interesse dei più giovani per le materie STEM.

In questa direzione va anche il sostegno di Iberdrola Italia al percorso STEM for Kids, organizzato da STEM WOMEN Congress Italia by Orange Media Group, un progetto internazionale che ha come obiettivo l’abbattimento del gap di genere all’interno delle discipline STEM.

Oggi la terza tappa del tour 2026 ha raggiunto la Sicilia dove l’azienda ha recentemente inaugurato Iberdrola Fenix, il più grande impianto fotovoltaico attualmente in esercizio in Italia, un progetto portato avanti anche grazie al costante confronto con comunità e amministrazioni locali e che genera valore per il territorio.

A Catania decine di bambini e bambine dell’Istituto Comprensivo Statale “Dusmet-Doria” Plesso Case Sante, nella prima municipalità del Comune di Catania, si sono lasciati ispirare da modelli positivi e da tutte le opportunità che percorsi di studio e carriera in questi ambiti possono offrire, superando barriere culturali e pregiudizi. Ad aprire i lavori è stato Andrea Guzzardi, Assessore con delega alla gestione dell’area Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Agricoltura, Mare e Pesca del comune di Catania. A rappresentare Iberdrola Italia, che ha appena conseguito per il secondo anno di fila la Certificazione per la Parità di Genere, erano presenti Rachele Bitelli, Chief Operating Officer e Stefania Spinali, QHSE Site Specialist.

Commentando l’iniziativa, Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Italia, ha dichiarato: “Siamo convinti che, in un mondo in continua evoluzione come quello attuale, le aziende abbiano una responsabilità chiara, nei confronti dell’ambiente, dei territori in cui operano, ma anche delle nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro. Per questo motivo, siamo molto felici di essere tornati al fianco di STEM WOMEN Congress Italia anche per la tappa di Catania, confermando così il nostro costante impegno nel diffondere in tutte le aree del Paese in cui siamo presenti la cultura della sostenibilità e la conoscenza intorno ai temi della transizione energetica. Riteniamo che iniziative come questa siano fondamentali perchè ci consentono di avvicinare sempre di più i giovani alle materie STEM e di iniziare così a formare i professionisti dell’energia di domani”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).