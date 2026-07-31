Stadio Palermo, approvata la delibera per la nuova intesa tra Comune e club. Lagalla “Questo voto rappresenta un passaggio di grande rilievo”

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di Italpress - 31 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato all’unanimità l’emendamento che recepisce le ultime intese tra il club e il Comune sulla convenzione per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Si tratta di un passaggio decisivo per la candidatura della città a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

“Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidenza del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i consiglieri comunali e agli uffici dell’Ente per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera”. Lo dichiarano congiuntamente il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore al Bilancio e al Patrimonio Brigida Alaimo – “Desideriamo rivolgerci innanzitutto alla città e ai tantissimi tifosi rosanero perché il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città. L’approvazione della delibera consente infatti anche di rispettare le tempistiche previste per la presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura dell’impianto a Euro 2032, un’opportunità strategica che Palermo intende perseguire con determinazione nell’interesse dell’intera comunità”.

“L’atto approvato dall’Aula recepisce le integrazioni e gli approfondimenti condivisi nel corso dell’incontro svoltosi il 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, i competenti uffici e i rappresentanti del Palermo FC, dando piena attuazione agli impegni assunti in quella sede e confermando la volontà dell’Amministrazione di definire il nuovo rapporto convenzionale in uno spirito di collaborazione, trasparenza e rispetto reciproco”.

La sottoscrizione della nuova convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, coerente con i contenuti della delibera approvata. Tale documento costituirà il presupposto per il successivo esame e la conseguente deliberazione da parte del Comune.

“Con l’approvazione odierna – proseguono Lagalla e Alaimo – l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno portato a compimento tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza, nel pieno rispetto del percorso condiviso con la società e dalle scadenze fissate da FIGC e UEFA. Confidiamo che anche i successivi passaggi possano essere completati con la medesima tempestività, così da giungere alla sottoscrizione della nuova convenzione e consentire al Palermo FC di procedere con gli investimenti programmati per la riqualificazione dello stadio Barbera, nell’interesse della città, dei tifosi e della valorizzazione di un’infrastruttura strategica per Palermo”.

“Quella di oggi è una giornata importante per Palermo. Il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere un ruolo centrale, sia sul piano amministrativo sia su quello politico, nell’interesse della città. Il risultato raggiunto rappresenta un’opportunità significativa per Palermo, che riconosce nello sport di eccellenza e nella sua squadra di calcio un importante motore di sviluppo, capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per il territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, così come al Segretario generale e al Ragioniere generale, che hanno garantito, con professionalità, competenza e rigore istituzionale, il corretto svolgimento dell’iter e il pieno supporto ai lavori del Consiglio comunale. Ringrazio, inoltre, l’Amministrazione comunale per aver posto le basi di questo importante risultato e tutti i gruppi consiliari che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito all’approvazione del provvedimento. Ciascuno ha offerto il proprio apporto in termini di idee, proposte e soluzioni, consentendo di arrivare a un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

SCHIFANI “REGIONE CONFERMA SOSTEGNO DI 60 MILIONI”

“Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione della delibera del consiglio comunale che rappresenta un passaggio importante nel percorso di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. È una buona notizia per Palermo, per i suoi tifosi e per l’intera città, che merita un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle grandi competizioni internazionali. La Regione Siciliana conferma il proprio impegno con lo stanziamento di 60 milioni di euro, una scelta strategica che consentirà di accompagnare questo progetto di rilievo, con ricadute positive non solo sullo sport, ma anche sull’economia e sull’immagine del territorio”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

– Foto ufficio stampa Palermo F.C.-

(ITALPRESS).