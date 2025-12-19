Attualità

Palermo, ai Dammusi della Zisa nasce la sede di Sostieni Ama Palermo: un nuovo presidio di legalità e inclusione

di Andrea Scarso - 19 Dic 2025





La rinascita dei Dammusi della Zisa passa dall’impegno civico. Con l’apertura ufficiale della nuova sede di Sostieni Ama Palermo ai Dammusi della Zisa, la città compie un passo concreto verso la promozione della legalità, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva. L’inaugurazione è in programma sabato 20 dicembre e restituisce alla collettività uno spazio storico destinato a diventare luogo di incontro, assistenza e partecipazione.

Una sede simbolo tra storia e impegno sociale

L’Associazione di Promozione Sociale Sostieni Ama Palermo ha scelto come sede operativa i Dammusi, all’interno del Giardino della Zisa, uno dei complessi monumentali più rappresentativi di Palermo.

La decisione non è casuale: i Dammusi, dodici ambienti voltati che separano il giardino dalla corte del Palazzo della Zisa, raccontano una doppia anima della città. Da un lato la Palermo monumentale, oggi riconosciuta patrimonio UNESCO, dall’altro quella operosa, legata ai mestieri e all’artigianato.

Dopo anni di utilizzi discontinui e fasi di abbandono, questi spazi tornano a vivere con una nuova funzione: non più depositi o luoghi dimenticati, ma un centro dedicato ai diritti, alla condivisione e al riscatto sociale.

Sostieni Ama Palermo: una missione chiara

L’acronimo SAP diventa un messaggio diretto ai cittadini: sostenere e amare Palermo. Sotto la guida del presidente Francesco Giuliano, l’associazione si propone come punto di riferimento per contrastare l’emarginazione e semplificare l’accesso ai servizi essenziali.

Le attività previste per il 2026 si articolano su tre direttrici principali:

Alfabetizzazione digitale e inclusione , con supporto ad anziani e persone fragili nell’uso dei servizi della Pubblica Amministrazione, per ridurre il divario digitale.

, con supporto ad anziani e persone fragili nell’uso dei servizi della Pubblica Amministrazione, per ridurre il divario digitale. Sportello dei diritti , dedicato all’assistenza su pratiche fiscali, previdenziali e amministrative.

, dedicato all’assistenza su pratiche fiscali, previdenziali e amministrative. Presidio di legalità, grazie a una presenza costante all’interno del giardino che favorisca sicurezza partecipata e contrasto al degrado.

Un messaggio di speranza per la città

“Inaugurare questa sede il 20 dicembre, alle porte del Natale, è un messaggio di speranza e concretezza,” dichiara il Presidente Francesco Giuliano. “I Dammusi sono l’interfaccia tra il Palazzo – simbolo della storia – e la Città. Noi vogliamo essere l’interfaccia tra i bisogni dei cittadini e le risposte delle istituzioni. Recuperare questi spazi significa dire che non esistono periferie irrecuperabili, ma solo luoghi che aspettano di essere amati e vissuti con regole certe.”

Inaugurazione: data e informazioni utili

L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10:30, presso l’ingresso del Giardino della Zisa, tra il Palazzo della Zisa e Piazza Zisa, in via Cesare Cantù.

Cittadini, istituzioni e stampa sono invitati a partecipare per visitare i locali rinnovati e conoscere nel dettaglio il programma delle attività future. Con Sostieni Ama Palermo ai Dammusi della Zisa, la città riscopre uno spazio storico e lo trasforma in un laboratorio permanente di legalità, inclusione e partecipazione civile.