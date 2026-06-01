Siccità, Schifani “Volume delle dighe in aumento del 65% in un anno in Sicilia”

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di Italpress - 01 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Migliora sensibilmente la situazione delle risorse idriche in Sicilia. I dati aggiornati dall’Autorità di bacino della Regione a maggio evidenziano, come pubblicato oggi dal Giornale di Sicilia, un aumento dei volumi invasati del 5,6% rispetto ad aprile e del 65% rispetto allo stesso periodo del 2025, con incrementi particolarmente significativi in diversi invasi dell’Isola. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

“Questo risultato – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – è dovuto certamente alle maggiori precipitazioni degli ultimi mesi, ma anche agli interventi messi in campo dalla Regione per aumentare la capacità di accumulo, attraverso la pulizia di traverse e bacini, e all’entrata in funzione dei tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, oltre che dei numerosi pozzi attivati. Azioni che consentono di preservare preziose risorse negli invasi e di rafforzare la sicurezza idrica della Sicilia”.

Nonostante il miglioramento del quadro, la Regione conferma il funzionamento a pieno regime dei tre dissalatori nelle aree più esposte alla crisi idrica, con l’obiettivo di tutelare le riserve disponibili e garantire adeguate scorte anche per il 2027. “È la dimostrazione – conclude Schifani – che, accanto ai fattori climatici favorevoli, le scelte e gli investimenti del mio governo stanno producendo effetti concreti e duraturi per il futuro della Sicilia”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).