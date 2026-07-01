SEUS, arrivano 88 nuove ambulanze per il 118 siciliano

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di Italpress - 01 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Entro la fine dell’estate 2026 entreranno in servizio 88 nuove ambulanze del 118 siciliano. L’annuncio è stato dato dal presidente della SEUS, Riccardo Castro, e dall’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso. A fornirle è “Olmedo Special Vehicles S.p.A.”, tramite un leasing finanziario di circa 11 milioni di euro, dalla durata di 60 mesi più eventuali 12 di rinnovo. I nuovi mezzi di soccorso sono dotati di ventilatori polmonari a compressione “Z Vent ZOLL” e in questi giorni i primi esemplari sono già in consegna ad alcune postazioni del 118. L’ambiente è progettato per offrire agli operatori uno spazio di lavoro ergonomico, funzionale e facilmente sanificabile e dal pannello di comando touch screen da 10 pollici si possono controllare tutte le principali funzioni. Il finanziamento in leasing è stato perfezionato con UniCredit.

“Inauguriamo questi nuovi mezzi di soccorso rinnovando il “patto di cura e di sicurezza” che la SEUS 118 Sicilia ha con tutta la comunità”, ha detto il presidente Riccardo Castro, sottolineando “la piena sinergia con l’assessorato regionale della Salute” e aggiungendo: “Un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nel portare avanti questa procedura e ai nostri operatori che quotidianamente assolvono alla mission aziendale di “esserci nel momento del bisogno””.

“Con la Seus diamo ai cittadini la possibilità di avere mezzi di soccorso più sicuri e con strumentazioni ancora più moderne, un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo al servizio di emergenza-urgenza 118 – ha sottolineato l’assessore Marcello Caruso -. Abbiamo presentato all’Ars un emendamento governativo per chiedere una deroga al blocco delle assunzioni in modo da consentire alla Seus il reclutamento di nuovi soccorritori. L’auspicio è che abbia il consenso di tutte le forze politiche”.

Per Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, “Il finanziamento a favore della SEUS per l’acquisizione di ambulanze e ventilatori polmonari conferma l’impegno della Banca nel promuovere un modello di sviluppo orientato ai principi di sostenibilità, in grado di coniugare le esigenze di business con le istanze delle comunità locali”.

“Con questa operazione UniCredit Leasing sostiene il rinnovamento tecnologico dei servizi di emergenza in Sicilia, contribuendo a migliorare l’assistenza e la sicurezza dei cittadini. Rafforziamo così il nostro ruolo di partner strategico per iniziative a valore sostenibile nei territori”, commenta Salvatore Saulino, Amministratore Delegato di UniCredit Leasing.

– Foto ufficio stampa SEUS –

(ITALPRESS).