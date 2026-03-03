Seus, altri 6 inidonei ai soccorsi saranno utilizzati nei servizi secondari con l’Asp di Messina

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 03 Mar 2026

MESSINA (ITALPRESS) – All’Asp di Messina aumenteranno i lavoratori della Seus inidonei alla mansione di autista-soccorritore utilizzati tramite convenzione in servizi secondari.

Lo rende noto il presidente Riccardo Castro, sottolineando: “L’Azienda Sanitaria Provinciale ha accolto una nostra specifica richiesta relativa alla revisione dell’accordo già sottoscritto che scadrà nel mese di ottobre del 2028. Altri 6 operatori saranno inseriti presso le strutture dell’Asp con mansioni compatibili con la loro residua capacità lavorativa. Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità garantita dalla Direzione Strategica dell’Asp di Messina, esempio virtuoso di una sinergia che garantisce il diritto dei nostri operatori a mantenere il posto di lavoro e quello degli utenti a ricevere servizi efficienti”.

– foto ufficio stampa Seus 118 –

(ITALPRESS).