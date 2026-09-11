Sequestrati 3,5 kg di droga alla stazione di Messina, arrestato il corriere

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di Italpress - 11 Set 2026

MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato quasi 3 chilogrammi di hashish ed oltre 500 grammi di cocaina, nei pressi della stazione ferroviaria di Messina Centrale, arrestando il responsabile. Grazie al fiuto di un cane antidroga è stato individuato un bagaglio a mano appartenente ad un viaggiatore appena sceso da un autobus proveniente dal nord Italia.

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato fermato. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire due pacchetti trasportati dall’uomo all’interno di altrettanti bagagli a mano, di cui uno contenente trenta panetti di hashish, pari a quasi 3 chili, ed uno contenente oltre mezzo chilogrammo di cocaina, per un valore complessivo stimato in circa 130 mila euro.

Dai successivi approfondimenti, è stato accertato che l’indagato è di origini marocchine, senza fissa dimora e destinatario di due provvedimenti di espulsione.

L’uomo è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e accompagnato alla casa circondariale di Messina – Gazzi.

-Foto di repertorio Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).