Scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo, 19 feriti tra cui 14 bambini

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di Italpress - 29 Mag 2026

MAZARA DEL VALLO (ITALPRESS) – Grave incidente stradale intorno alle 14:00 di oggi a Mazara del Vallo, all’incrocio tra via Ballatore e via Salemi, dove uno scuolabus con a bordo nove bambini, l’autista e due assistenti, si è scontrato con un’auto su cui viaggiava un intero nucleo familiare composto da genitori e cinque figli minori. A causa dell’impatto il bus si è ribaltato su un fianco. Il bilancio complessivo è di 19 feriti, tra cui 14 bambini.

Sul posto – informa l’Asp Trapani – sono intervenute quattro ambulanze del 118. Dopo una prima stabilizzazione, tutti i coinvolti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Presso la struttura, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha immediatamente attivato il Piano di Emergenza Interno per il Massimo Afflusso di Feriti (Peimaf), che ha visto il richiamo in servizio di tutte le unità operative e del personale reperibile per gestire contemporaneamente i 19 pazienti. Sul posto, per coordinare le operazioni, è intervenuta anche la Direzione strategica dell’Asp.

Completati gli accertamenti medici, sono scattati i primi trasferimenti protetti: due bambini sono stati condotti nei reparti di Chirurgia pediatrica di Palermo, mentre un terzo piccolo paziente è stato trasferito in ambulanza rianimativa presso l’Ortopedia pediatrica del capoluogo siciliano. Altri cinque minori, con lesioni più lievi, sono in fase di trasferimento al reparto di Pediatria di Marsala, mentre sei bambini in condizioni stabili sono diretti alla Pediatria di Trapani. Restano infine in osservazione all’ospedale di Mazara del Vallo i cinque adulti coinvolti, tutti attualmente in condizioni di stabilità emodinamica.

VALDITARA IN COSTANTE CONTATTO CON USR SICILIA

In merito all’incidente stradale che oggi ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è in costante contatto con il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per monitorare le condizioni di salute degli studenti e di tutte le persone coinvolte e per seguire gli sviluppi della situazione. Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

TURANO “VICINO AI PICCOLI ALUNNI E AI DOCENTI”

“Ho appreso con grande preoccupazione la notizia dell’incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo, in cui viaggiavano i piccoli alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, rimasti feriti insieme a due docenti, al conducente del veicolo e a due assistenti del servizio comunale. La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione”. Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che aggiunge: “In attesa che si faccia piena luce sulla dinamica dell’incidente, continuo a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e le notizie sulle condizioni di salute dei bambini. Un sentito ringraziamento va ai soccorritori intervenuti tempestivamente”.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).