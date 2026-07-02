Scontro tra un treno merci e un autocarro nel Palermitano, un ferito / Fotogallery

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di Italpress - 02 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso un passaggio a livello nel tratto ferroviario Messina-Palermo, nel comune di Cefalù, in contrada Vallone di Falco, a causa dell’urto tra un mezzo pesante e un treno. Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli.

Sul treno, che trasportava merci, erano presenti solo due macchinisti, risultati illesi. Al momento il traffico ferroviario della tratta è interrotto. Le cause sono in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di rimozione dai binari della carcassa del mezzo pesante coinvolto nell’incidente col treno che viaggiava sulla linea Messina-Palermo, in direzione Palermo. La linea ferroviaria risulta ancora chiusa e potrà essere riaperta solo a seguito delle opportune verifiche che verranno fatte a seguito della rimozione del mezzo e del materiale trasportato.

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-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).