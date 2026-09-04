Schifani “South Working opportunità di crescita per le aree interne”

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di Italpress - 04 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Il lavoro agile può rappresentare una grande opportunità per i nostri territori, soprattutto nei centri delle aree interne, ma servono connessioni efficienti e luoghi adeguati. Il nostro obiettivo è fare in modo che un giovane siciliano non sia più costretto a lasciare la propria terra per costruirsi un futuro e che chi è partito possa scegliere di tornare senza rinunciare alla propria crescita professionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in un messaggio inviato alla manifestazione “Madonie Nomad Residency”, che si è aperta oggi pomeriggio a Castelbuono, in provincia di Palermo.

Durante il talk è intervenuto Giulio Guagliano, direttore generale di Irfis, che ha portato il saluto del presidente e dell’intero governo regionale.

“Il tema di questa iniziativa riguarda da vicino il futuro della Sicilia – ha aggiunto Schifani, che nelle scorse settimane ha visitato personalmente gli spazi di coworking id Castelbuono – Per troppo tempo abbiamo visto partire giovani preparati, spesso dopo che le loro famiglie e la stessa Regione avevano investito nella loro formazione. Un fenomeno che non si contrasta con gli appelli, ma creando lavoro e condizioni che consentano di restare o di tornare. Per questo abbiamo destinato 600 milioni di euro agli incentivi per le nuove assunzioni e altri 54 milioni al South Working, misura gestita da Irfis per favorire il rientro dei nostri giovani e consentire loro di lavorare dalla Sicilia anche per aziende con sede altrove”.

– Foto Regione Siciliana –

(ITALPRESS).