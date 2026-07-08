Schifani riceve il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita ufficiale, a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale di divisione Francesco Mattana.
Un incontro cordiale, durante il quale il presidente ha augurato buon lavoro al comandante, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione. Al termine del colloquio, Schifani ha donato al comandante un crest con i simboli della Regione Siciliana.
-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).