EcoDigital a Palermo, puntare su giovani e startup per colmare il gap europeo / Video

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di Italpress - 08 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Raddoppiare le risorse per giovani imprese e innovazione, monitorare i risultati dei bandi e rendere i piccoli Comuni più attrattivi in termini di nomadismo digitale e intelligenza artificiale: questi i principali temi sollevati nel convegno Palermo EcoDigital, tenutosi a Palazzo dei Normanni alla presenza tra gli altri del presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio e dell’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni.

L’appuntamento ha messo insieme diversi attori del mondo istituzionale e d’impresa per fare un punto sul futuro dell’innovazione nel Mezzogiorno: la scelta di lanciare questa sfida dalla Sicilia è legata all’opportunità di contare sul supporto dell’intergruppo EcoDigital all’Ars, con i componenti tutti presenti al convegno. L’appuntamento si è chiuso con un appello al governo nazionale: investire di più su giovani e innovazione e farlo al più presto, prima che il gap dagli altri paesi europei divenga troppo ampio.

“Rilanciare la transizione ecologica e digitale connessa insieme all’intergruppo regionale significa sostenere soprattutto giovani, startup, imprese innovative e istituzioni che vogliono ribadire la centralità della sfida dell’innovazione e creare lavoro attraverso un’innovazione responsabile – sottolinea Pecoraro Scanio, che della rete EcoDigital è anche il primo promotore – Ecco perché lanceremo anche un osservatorio per vedere tutti i bandi per le startup. Dobbiamo attrarre i giovani anche dal resto d’Italia e d’Europa, i cosiddetti nomadi digitali, affinché lavorino in posti belli come la Sicilia, magari in piccoli centri che rischiano lo spopolamento: questi, se c’è una buona connessione, possono diventare luoghi dove soprattutto i giovani innovatori possono creare reddito, occupazione e benessere. La Sicilia è un luogo dove si vive bene se si creano le condizioni in tal senso: nel sud chi viene da altri paesi europei, se messo in condizioni di connessione vera, ha piacere di vivere almeno per una parte dell’anno in questa bellissima realtà”.

Colianni rivendica i risultati raggiunti in Sicilia soprattutto sulle rinnovabili: “Questo è il terzo incontro a cui partecipo in cui si dibatte su innovazione e transizione energetica. Siamo alle battute finali sul ddl Energia, che contempla entrambe le dimensioni e con esse le aree idonee, gli ambiti di accelerazione, i track autorizzativi: la Sicilia sta avendo investimenti senza precedenti e produce energie rinnovabili più delle altre regioni italiane, questa è una grande forza nel panorama nazionale. Sul Pil abbiamo dati straordinari, la Sicilia è tra le regioni che crescono di più e che hanno un bilancio tra i più importanti in termini di investimenti: questo nei prossimi anni darà un grande sviluppo al territorio anche in termini di giovani. Inoltre stiamo mettendo in campo tanti fondi comunitari: il mio assessorato da solo ha messo in campo circa mezzo miliardo di avvisi sull’efficientamento energetico, sull’illuminazione pubblica, sulla riqualificazione delle reti idriche, sui nuovi impianti che riguardano una politica diversa legata ai rifiuti. Entro il 2035 potremo conferire solo il 10% in discarica: gli studi di fattibilità tecnico-economica sui termovalorizzatori sono già stati realizzati, ma il grande cuore del Piano rifiuti sarà costituito dai centri di riuso e raccolta per andare verso un’economia circolare; è questa la principale innovazione che stiamo mettendo in campo nelle politiche di cui ci occupiamo”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).