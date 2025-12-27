Abbonati Esci

Schianto all’alba nel Ragusano: muore un 19enne, ferito un 22enne

di Bianca Giunta




Un’altra notte di sangue sulle strade siciliane. Il bilancio del fine settimana si appesantisce con una tragedia consumata alle prime luci dell’alba alle porte di Ragusa. Erano circa le 4:15 quando, lungo la strada provinciale 60 che collega il capoluogo a Santa Croce Camerina, due auto si sono scontrate frontalmente in contrada Cisternazzi, a pochi metri dal presidio ospedaliero Giovanni Paolo II.

L’impatto, di una violenza devastante, non ha lasciato scampo al conducente di una Lancia Y: un ragazzo di appena 19 anni, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Inutili i soccorsi, arrivati in pochi minuti proprio grazie alla vicinanza dell’ospedale: per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Sull’altra vettura coinvolta, un’Alfa Romeo Mito, viaggiava un 22enne, rimasto ferito nello scontro. Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, al momento, non risultano tali da far temere per la vita.

