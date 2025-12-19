Cronaca

Schiacciato da un escavatore, muore un operaio di 30 anni alle Eolie

di Vincenzo Migliore - 19 Dic 2025





Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio a Ginostra, minuscola frazione di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. Un operaio di 30 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere per la messa in sicurezza dei torrenti, interventi avviati dopo la violenta emergenza alluvionale dell’ottobre 2024 che aveva messo in ginocchio il borgo e parte dell’abitato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando un escavatore quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto e schiacciato dal mezzo. L’incidente non gli ha lasciato scampo: inermi i soccorsi, nonostante l’immediato intervento della guardia medica.

Da Stromboli sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste in cantiere. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Ancora una volta il lavoro, soprattutto nei contesti più fragili e isolati, si trasforma in un terreno di rischio estremo. Una morte che pesa come un macigno su una comunità già segnata dalle ferite dell’alluvione e che riapre, con crudele urgenza, il tema della sicurezza nei cantieri: perché la ricostruzione non dovrebbe mai chiedere il tributo di una vita.