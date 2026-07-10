Santo Stefano di Camastra scelta per il progetto pilota europeo sull’Igp della ceramica

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di Italpress - 10 Lug 2026

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (MESSINA) (ITALPRESS) – Santo Stefano di Camastra è stato scelto come unico Comune italiano destinatario di un progetto pilota europeo per il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta della ceramica. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Commissione europea e dall’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, accompagnerà il territorio nel percorso per ottenere la nuova certificazione comunitaria destinata a tutelare i prodotti artigianali e industriali strettamente legati a una specifica area geografica.

“La scelta di Santo Stefano di Camastra rappresenta un riconoscimento del valore storico, artistico e produttivo della nostra tradizione ceramica, che da secoli costituisce uno dei simboli dell’identità locale e un’eccellenza del Made in Italy“, afferma il sindaco Francesco Re. “L’Indicazione geografica protetta consentirà di rafforzare la riconoscibilità e la tutela delle produzioni stefanesi, contrastare imitazioni e contraffazioni e accrescere la competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali”, aggiunge il primo cittadino.

Il progetto pilota avrà inoltre l’obiettivo di definire procedure e strumenti operativi che potranno diventare un modello di riferimento per altri distretti artigianali italiani ed europei interessati al riconoscimento dell’Indicazione geografica.

“Per Santo Stefano di Camastra si apre una fase strategica, durante la quale Comune, imprese e maestri ceramisti saranno chiamati a collaborare alla definizione del disciplinare e di un sistema di tutela capace di garantire l’origine, la qualità e l’autenticità delle produzioni locali — prosegue Re —. L’avvio del progetto segna un passaggio storico per la comunità stefanese e per l’intero comparto della ceramica artistica italiana. Il riconoscimento potrà contribuire alla crescita economica del territorio, alla salvaguardia delle competenze artigianali e al consolidamento del prestigio internazionale della Ceramica di Santo Stefano di Camastra”.

– Foto Comune Santo Stefano di Camastra –

(ITALPRESS).