Cronaca

Rapina a Gela, via Omero: anziana aggredita e due pregiudicati ai domiciliari

di Andrea Scarso - 05 Dic 2025





Una brutale rapina a Gela in via Omero ha portato all’arresto di due giovani pregiudicati, accusati di aver aggredito una settantenne in pieno giorno per strapparle due collane d’oro dal collo. I fatti risalgono al 6 settembre scorso e, secondo gli investigatori, i due sarebbero entrati in azione senza alcuna esitazione, ignorando la fragilità della vittima e colpendola con violenza.

L’aggressione alla settantenne

La ricostruzione della Polizia di Gela, diretta dal commissario Emanuele Giunta, descrive una dinamica rapida e cruenta. Giosuè Lombardo, 21 anni, avrebbe avvicinato la donna mentre percorreva la lunga arteria del centro storico, afferrandola al collo e strattonandola con forza fino a farla quasi cadere. Nel frattempo, il complice, il trentenne Carmelo Patrick Lizzio, avrebbe fatto da palo, pronto ad assicurare la fuga.

Durante l’azione, i rapinatori sono riusciti a sottrarre entrambe le collane, ma una di esse è caduta a terra nei momenti concitati della fuga. Proprio questo dettaglio si è rivelato decisivo: la polizia, intervenuta immediatamente, ha recuperato il gioiello e lo ha riconsegnato alla proprietaria.

Le immagini di videosorveglianza incastrano i due

Le indagini, alimentate anche dai filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona, hanno permesso di individuare con precisione i due sospetti. Subito dopo il colpo, Lombardo e Lizzio avrebbero tentato di vendere una delle collane in un compro oro della città, ma senza riuscirci perché privi di documenti di identità.

Le misure cautelari e le altre accuse

Accogliendo la richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Gela ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Lombardo, mentre per Lizzio è stato stabilito l’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I due non sarebbero nuovi a episodi del genere: sono infatti indagati anche per altri furti con strappo avvenuti nel centro storico nelle settimane precedenti.