Radio Italia Live torna a Palermo, il concerto si terrà il 28 giugno al Foro Italico

12 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Radio Italia Live – il Concerto, torna nel 2026 a Palermo: l’evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, è in programma domenica 28 giugno 2026 presso il Foro Italico. L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica – ha detto Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia –. E’ sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una prossima conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato, anche quest’anno, l’opportunità di poter trascorrere una serata di grande musica e di grande partecipazione. Appuntamento a domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla -. Negli ultimi anni questa manifestazione si è confermata un grande successo di pubblico, capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico. Si tratta di un appuntamento che rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’importante occasione di promozione e crescita per tutta la città, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico. Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di saper offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un sentito ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente, Mario Volanti, per la fiducia rinnovata e per aver scelto ancora Palermo come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno”.

