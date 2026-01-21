Prosegue lo sciame sismico nel Messinese, nella notte scossa di magnitudo 3.6

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 21 Gen 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata nella notte, alle 00.28 a 2 chilometri da Militello Rosmarino, in provincia di Messina, a una profondità di 8 chilometri. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Altre scosse minori di assestamento si sono verificate nel corso della notte e questa mattina presto con lo stesso epicentro.

– foto screenshot Ingv –

