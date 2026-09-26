Ponte sullo Stretto, progetto pronto per il Cipess

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 26 Set 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dal prossimo 1° ottobre il direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, assumerà l’incarico di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ruolo di massimo vertice tecnico dell’azienda.

“L’ingegner Mele negli ultimi tre anni ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina – spiega la società in una nota –. Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il CIPESS, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del CSLLP”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).