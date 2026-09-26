Ersu Palermo, pubblicate le prime graduatorie per il servizio abitativo per l’Anno Accademico 2026/2027

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 26 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente del CdA Giuseppe Giordano ed il Direttore facente funzioni Ernesto Bruno dell’Ersu – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo comunicano la pubblicazione delle graduatorie con la designazione dei primi assegnatari del servizio abitativo per l’Anno Accademico 2026/2027. Con determina, approvata e disponibile sull’Albo online dell’Ente, sono stati definiti i primi 956 posti letto disponibili per le sedi di Palermo e Caltanissetta.

Questa prima assegnazione, si legge in una nota, è strutturata in base all’attuale disponibilità delle strutture e vede i posti così suddivisi: Sede di Palermo (916 posti totali): 44 per le riserve complessive, 290 per il primo anno, 582 per il secondo anno e successivi; Sede di Caltanissetta (40 posti totali): 1 per le riserve, 13 per il primo anno, 26 per gli anni successivi. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i nominativi nelle graduatorie sono stati sostituiti dal numero di pratica presente nella domanda di borsa di studio.

Gli studenti possono consultare eventuali note (esclusioni, sospensioni, necessità di chiarimenti) direttamente nell’area personale del portale dei servizi online dell’Ersu. La pubblicazione di questa prima tranche di assegnazioni, sottolinea la nota, si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative legate all’Avviso Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e al nuovo bando gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Queste misure, finanziate con 1,2 miliardi di euro del PNRR, hanno l’obiettivo nazionale di creare 60.000 nuovi posti letto per universitari, puntando sul recupero del patrimonio edilizio esistente e offrendo un sostanzioso sostegno finanziario alla gestione, a fronte di affitti agevolati e riserve per studenti meritevoli con reddito basso.

L’Ersu di Palermo, evidenzia la nota, per ampliare significativamente l’offerta abitativa sul proprio territorio, si è tempestivamente attivato per stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati beneficiari dei decreti di concessione ministeriali. L’Ente precisa che l’effettiva “messa in disponibilità” di questi nuovi posti letto convenzionati (e quindi la loro assegnazione agli studenti) è subordinata a un passaggio formale obbligatorio: il sopralluogo di verifica da parte dell’Agenzia del Demanio. Questo iter tecnico è propedeutico all’apertura materiale delle nuove strutture.

Questa prima graduatoria, fanno sapere dall’Ersu di Palermo, rappresenta solo un punto di partenza. Come previsto, entro il 31 ottobre 2026 l’Ente si riserva di incrementare il numero di posti letto messi a concorso per le sedi di Palermo e Caltanissetta, a seguito dello sblocco delle nuove convenzioni; approvare e pubblicare le graduatorie degli assegnatari per le sedi di Agrigento e Trapani, in base ai posti che si renderanno disponibili in quei territori. Per maggiori dettagli normativi sull’Housing Pnrr è possibile consultare il sito del MUR. Per scaricare le singole graduatorie (divise per anni e tipologia di laurea) e per approfondire le dinamiche del servizio abitativo, gli studenti sono invitati a visitare la pagina web “Notify” sul sito ufficiale

-Foto ufficio stampa Ersu Palermo-

(ITALPRESS).