Cronaca

Parto in auto scortata dai carabinieri: bimbo nasce davanti al pronto soccorso di Trapani

di Andrea Scarso - 11 Feb 2026





All’alba, tra le strade ancora semivuote di Trapani, una corsa contro il tempo si è trasformata in una storia a lieto fine. Una giovane coppia è stata protagonista di una storia piena di emozione e tensione. Il parto del loro bambino è avvenuto mentre si trovavano ancora nella loro auto, in direzione dell’ospedale. Con loro i carabinieri che li stavano scortando verso il pronto soccorso.

La corsa verso l’ospedale

La coppia stava raggiungendo l’ospedale quando l’auto è stata notata da una pattuglia dei carabinieri mentre procedeva a velocità sostenuta. I militari hanno fermato il veicolo per un controllo, scoprendo immediatamente l’urgenza: la donna era in travaglio avanzato e le contrazioni si facevano sempre più ravvicinate.

Compresa la situazione, gli uomini dell’Arma hanno deciso di aprire la strada e scortare la vettura fino al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate, allertando nel frattempo il personale sanitario per preparare l’accoglienza.

Il lieto fine davanti al pronto soccorso

Ma il tempo non ha aspettato l’ingresso in reparto. Una volta arrivati davanti all’ospedale, i sanitari si sono avvicinati all’auto trovando la neomamma già con il piccolo tra le braccia. Il bambino era appena nato, direttamente sul sedile dell’auto.

Madre e figlio sono stati subito accompagnati nel reparto di neonatologia per i controlli di rito. Le loro condizioni sono buone e non si sono registrate complicazioni.

Un intervento tempestivo

L’episodio conferma l’importanza della prontezza nelle emergenze. La rapidità di intervento dei carabinieri e il coordinamento con il personale medico hanno permesso di gestire una situazione delicata con efficienza e sangue freddo.

Per la famiglia resterà un ricordo indelebile: una nascita inattesa, avvenuta in circostanze straordinarie, ma conclusa con il sorriso.