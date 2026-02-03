Attualità

Corte dei Conti, parificato il rendiconto 2020 della Regione Sicilia: contenzioso chiuso dopo quattro anni

di Andrea Scarso - 04 Feb 2026





Dopo quattro anni di ricorsi, sentenze annullate e scontri giuridici, arriva il punto fermo: la parifica del rendiconto della Regione Sicilia 2020 è stata concessa, seppur in forma parziale. La decisione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti mette fine a una delle vicende contabili più complesse degli ultimi anni e apre nuovi scenari per i conti regionali.

Una vicenda lunga e accidentata

Il contenzioso nasce nel 2022, quando la Corte dei Conti decise di non parificare il rendiconto consolidato 2020 della Regione siciliana. Da lì si è aperta una lunga fase di scontri istituzionali: impugnative, ricorso alla Corte costituzionale, annullamento della prima sentenza da parte delle Sezioni riunite di Roma e persino la ricomposizione del collegio giudicante, a seguito delle contestazioni sollevate dal governo regionale.

Il giudizio conclusivo ha introdotto anche una novità procedurale: per la prima volta è stato applicato il principio del contraddittorio tra le parti, segnando un passaggio rilevante nella giurisprudenza contabile.

La decisione che sorprende il governo regionale

La sentenza è andata oltre le stesse aspettative dell’esecutivo guidato da Renato Schifani. Il giudice relatore aveva infatti proposto il diniego della parifica, confermando le irregolarità già contestate quattro anni fa. Al centro della disputa, in particolare, la scelta del precedente governo regionale di ripianare un disavanzo da circa 2 miliardi di euro in dieci anni anziché in tre, come previsto dalla normativa statale.

Diversa la linea del procuratore generale, che aveva suggerito una parifica con riserva, soluzione sostenuta anche dalla Regione. Alla fine, però, la Corte ha optato per una parifica parziale, chiudendo definitivamente il contenzioso.

“Una pronuncia che farà scuola”

Soddisfazione piena da parte dell’assessorato regionale all’Economia. Secondo il governo siciliano, la decisione rappresenta una tappa importante non solo per la Regione, ma per l’intero sistema della contabilità pubblica.

L’esecutivo rivendica il valore giuridico della pronuncia, definendola una “vicenda esemplare” destinata a incidere sulla giurisprudenza contabile nazionale. Un risultato che, secondo la Regione, conferma ancora una volta il ruolo della Sicilia come laboratorio di soluzioni innovative in ambito istituzionale.

Perché la parifica conta davvero

La parifica del rendiconto Regione Sicilia 2020 non è solo una questione tecnica. Dalla validazione dei conti, e in particolare da quella del rendiconto 2024, dipende la possibilità per la Regione di utilizzare l’avanzo di amministrazione, che ammonta a circa 2,3 miliardi di euro.

Un passaggio cruciale per la programmazione finanziaria futura e per la capacità dell’ente di sostenere spesa pubblica, investimenti e politiche di sviluppo.

Con questa decisione, si chiude una stagione di incertezza e si apre una fase nuova, in cui i riflettori si spostano sui prossimi rendiconti, attesi al vaglio della Corte dei Conti entro l’estate.