Palermo, Villa Serena lancia l’iniziativa “Mamme e Figlie in Prevenzione”

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di Italpress - 05 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sabato 9 maggio, la Clinica Villa Serena a Palermo trasforma la Festa della Mamma in un’occasione concreta di salute. Dalle 09:00 alle 12:00, le pazienti potranno usufruire gratuitamente di screening ginecologici, test preventivi (Pap/HPV Test) e consulenze.

L’obiettivo dell’iniziativa “Mamme e Figlie in Prevenzione” è promuovere la cultura della prevenzione tra generazioni diverse, offrendo anche agevolazioni economiche (-20%) per il proseguimento del proprio percorso di cura. Un’iniziativa a porte aperte per rimettere il benessere della donna al centro.

Per ulteriori dettagli e per prenotare, contatta la struttura tramite il numero WhatsApp +39 345 773 0443 o la mail staiserena2026@casadicuraserena.it

-foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).