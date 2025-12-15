Cronaca

Palermo-Sciacca, frontale devastante: auto in fiamme e quattro feriti gravi

di Vincenzo Migliore - 15 Dic 2025





Ancora sangue e paura sulla Palermo-Sciacca. All’altezza del chilometro 1+400, poco dopo via Ernesto Basile, due auto – una Fiat Tipo e una Dacia – si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo che ha trasformato la carreggiata in un inferno di lamiere e fumo. Uno dei veicoli, dopo l’urto, ha centrato il guardrail, mentre entrambi i mezzi hanno preso fuoco pochi istanti dopo lo schianto.

Le fiamme altissime hanno reso ancora più difficili i soccorsi: solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco è stato possibile domare l’incendio e consentire ai sanitari del 118 di estrarre dalle lamiere i feriti, tutti in condizioni gravi. Le quattro persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Il tratto di strada è stato immediatamente chiuso al traffico, provocando lunghissime code in entrambe le direzioni. Gli agenti della Polizia stradale hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica: dai primi accertamenti sembrerebbe che una delle auto abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, ma al momento non si escludono altre ipotesi.

Un copione purtroppo già visto: la Palermo-Sciacca continua a confermarsi una delle arterie più pericolose della provincia. Solo nelle ultime settimane, una scia di incidenti mortali ha funestato la statale: dal dramma di Kevin Di Paola, diciottenne di Borgetto morto in uno scontro frontale, al tragico impatto in cui hanno perso la vita Valeria Di Giorgio e la figlia Angelica Ganci, travolte mentre rientravano a casa.