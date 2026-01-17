Palermo, protratta fino al 22 gennaio la mostra “Giulio è” dedicata alla memoria di Giulio Zavatteri

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 17 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Visto lo straordinario successo della mostra “Giulio è” dedicata alla memoria di Giulio Zavatteri giovane artista scomparso a 19 anni, d’accordo con il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Palermo Viale delle Scienze Pad.13, è stato deciso di protrarre l’esposizione fino a giovedì 22 gennaio dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’accesso è garantito dalla portineria del Dipartimento e non dall’Aula Magna Li Donni.

Una mostra che ha toccato le corde di un’alunna dell’INFAOP di via Castellana a Palermo, che ha scritto una lettera indirizzata a Giulio Zavatteri, come ha riferito la coordinatrice Graziella Favaloro. “È stato un gesto spontaneo, sincero, nato dopo aver visitato la mostra ‘Giulio è…’ e aver conosciuto, attraverso i suoi disegni, la sua storia e il suo sguardo sul mondo. Vorrei ringraziarLa di cuore perché, grazie a questa mostra, Lei è riuscito ad arrivare ai nostri ragazzi: giovani che vivono nei quartieri di periferia, spesso circondati da difficoltà e da rischi concreti. I disegni di Giulio hanno parlato loro in modo diretto e autentico, offrendo uno spazio di riflessione, di emozione e di dialogo che raramente riesce a crearsi con tanta forza. La testimonianza di Giulio, attraverso la sua arte, continua a vivere e a generare consapevolezza, empatia e speranza. Per questo Le siamo profondamente grati” conclude l’insegnante dell’istituto di Borgo Nuovo.

