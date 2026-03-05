Palermo-Mantova 2-1, finale al cardiopalma al Barbera: i rosanero tornano alla vittoria
Il Palermo batte il Mantova 2-1 al Barbera e si lascia alle spalle la sconfitta di Pescara. Nel match valido per il campionato, i rosanero conquistano tre punti preziosi davanti a 25.849 spettatori, con 194 tifosi ospiti arrivati dalla Lombardia. Una partita iniziata in discesa per i siciliani, poi riaperta nel secondo tempo e decisa soltanto nei minuti finali.
La sfida si accende subito: dopo appena due minuti il Palermo passa in vantaggio grazie a Ranocchia, rapido a ribadire in rete dopo la respinta del portiere Bardi sul primo tentativo di Pohjanpalo.
Partenza fulminea dei rosanero
L’avvio è tutto di marca palermitana. Il Mantova prova a reagire e al 10’ trova anche la rete del pareggio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo il controllo del Var.
I rosanero continuano a spingere e al 24’ sfiorano il raddoppio: sugli sviluppi di una punizione di Palumbo, Ceccaronicolpisce di testa ma manda di poco a lato.
Al 31’ la partita si complica ulteriormente per la squadra lombarda: Zuccon, già ammonito, commette fallo su Pierozzi e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando il Mantova in inferiorità numerica.
Pohjanpalo firma il raddoppio
Il Palermo sfrutta l’uomo in più e al 38’ trova il 2-0 con Pohjanpalo, servito da Palumbo quasi sulla linea di fondo. Per l’attaccante finlandese è il diciannovesimo gol stagionale, conferma del suo grande momento sotto porta.
Rigore di Marras e partita riaperta
Nella ripresa la gara sembra in controllo per i rosanero, ma al 67’ cambia nuovamente l’inerzia. Blin intercetta il pallone con la mano in area: per l’arbitro è rigore ed espulsione. Dal dischetto Marras non sbaglia e riporta il Mantova sul 2-1.
Le squadre restano così in dieci contro dieci e il finale diventa più aperto.
Finale con brivido
Il Mantova prende coraggio e prova a spingere alla ricerca del pareggio, mentre il Palermo tenta di chiuderla in contropiede. Al 75’ Ceccaroni sfiora la terza rete con un destro al volo che termina di poco sopra la traversa.
L’ultimo brivido arriva nei secondi finali: i lombardi hanno l’occasione per il pareggio da distanza ravvicinata, ma Joronen salva il risultato con un intervento decisivo.
Il Palermo Mantova 2-1 consegna così ai rosanero tre punti fondamentali, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo istante.