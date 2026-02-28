Palermo, Inzaghi “Pescara in forma, ma il destino è nelle nostre mani”

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Far valere la maggior qualità e le motivazioni di alta classifica è l’imperativo categorico in vista del Pescara: solo così, secondo Filippo Inzaghi, il Palermo potrà continuare l’ottimo lavoro svolto finora. Il tecnico ha saltato la conferenza stampa di rito, parlando in un video diffuso dal club rosanero sul proprio sito. Quello dell’Adriatico, sottolinea Inzaghi, sarà “un altro esame importante, ma siamo pronti: conosciamo le difficoltà della partita, mi auguro che la squadra faccia una grande prestazione. Per vincere ci vorrà il miglior Palermo, ma da questo punto di vista i giocatori non mi hanno mai deluso: mi auguro abbiano capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate”. ‘Superpippo’ fa poi i complimenti al tecnico avversario, Giorgio Gorgone, definendolo “un bravissimo allenatore: non mi sorprende che nell’ultima partita il Pescara abbia messo in difficoltà il Venezia. Da Avellino è ripartito un nuovo Pescara: lì hanno vinto meritatamente, al Penzo hanno fatto una grande partita; noi però siamo il Palermo, sappiamo che il destino è nelle nostre mani”.

Le tre gare ravvicinate (dopo il Pescara i rosa sfideranno Mantova mercoledì e Carrarese domenica) permetteranno a Inzaghi di “dare spazio a tutti: in questa squadra tutti, per come si allenano, meriterebbero di giocare. Questi impegni mi permetteranno di fare rotazioni, però in questo momento bisogna pensare solo al Pescara: giocheranno i migliori, ma terrò in panchina quelli che potranno cambiare la partita”. Se il ruolino di marcia al Barbera è eccellente anche in trasferta, afferma il tecnico, “abbiamo sempre fatto buone partite, però dobbiamo pensare una gara alla volta e far diventare normale quello che stiamo facendo; ogni impegno è un nuovo esame, dovremo superare al meglio quello di Pescara. Ci dispiace per le limitazioni nel settore ospiti: non esiste calcio senza tifosi, li avremmo voluti tutti al nostro fianco perché fanno la differenza, ma cercheremo di gettare il cuore oltre l’ostacolo per regalargli una grande partita”.

