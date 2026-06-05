Palermo blindata per il matrimonio di Dua Lipa, tra gli invitati anche Elton John / Video

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di Italpress - 05 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un centinaio di fan e curiosi ad attenderla, un dispiegamento massiccio di personale tra forze dell’ordine e sicurezza privata per garantire ai freschi sposi massima tranquillità: è tutto “apparecchiato” nel centro storico di Palermo per l’arrivo di Dua Lipa, che insieme al marito Callum Turner ha proseguito la sua settimana di festeggiamenti in Sicilia visitando la Galleria d’arte moderna e poi spostandosi per un aperitivo a Palazzo Gangi.

La coppia è atterrata l’altro ieri nel capoluogo siciliano, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni che prenderanno ufficialmente il via domani. I neo sposi sono stati accompagnati fino al Grand Hotel Villa Igiea, la struttura a 5 stelle affacciata sul mare palermitano che sarà la loro casa per i prossimi giorni. Disposto un piano anti paparazzi nei luoghi della festa, divieti di fotografare gli sposi e gli invitati. C’è grande attesa per la discesa delle star a cominciare da Elton John. La grande festa, dopo il matrimonio avvenuto in Gran Bretagna, si terrà in due parti: questa sera alla Gam e poi, sabato, a Villa Valguarnera di Bagheria. Tutto più che riservato e blindato.

L’artista, convolata a nozze lunedì a Londra, ha stabilito un legame indissolubile con il capoluogo già lo scorso anno, quando a fine luglio era venuta in vacanza: pochi mesi dopo ha nuovamente scelto Palermo per i festeggiamenti del suo matrimonio, programmato dapprima per settembre e in un momento successivo per il primo fine settimana di giugno.

La città aveva iniziato a blindarsi già nei giorni scorsi, ma le restrizioni maggiori sono arrivate questa mattina: il perimetro della Gam e di Palazzo Gangi (via Aragona, via Lattarini, via Sant’Anna, via dei Corrieri e vicolo Valguarnera) è stato completamente recintato, con una prima schiera di agenti della Security e teli neri per oscurare la vista dell’area, e una seconda di forze dell’ordine con camionette e transenne: un unico varco per gli avventori è stato aperto a piazza Sant’Anna (anche qui con transenne), ma è stato chiuso poco dopo le 17 per consentire il passaggio in macchina di Dua Lipa e Turner (poi avvenuto intorno alle 18).

È lì che cittadini e turisti si sono messi ad aspettare la popstar: alcuni sperano di incrociare anche solo per un istante il proprio sguardo con lei, altri manifestano una certa curiosità nel vedere le vie del centro storico di Palermo completamente blindate. Non manca una certa perplessità: alcuni, soprattutto residenti e commercianti, si sono lamentati per quella che definiscono una “privatizzazione” del centro storico.

Tra ieri e stamattina alcuni manifesti di dissenso erano stati affissi lungo le vie dell’area interessata, ma sono stati in seguito rimossi dagli agenti: sui fogli si legge, sia in italiano che in inglese, “La nostra piazza non è il tuo salotto”, “Palermo non è in affitto”, “Palermo non è per i ricchi”, “Libertà di movimento”.

“Sicuramente Palermo è una bella città e offre tanto, a livello sia di centro storico che di palazzi storici – sottolineano un gruppo di ragazze che aspettano la cantante all’angolo tra via Sant’Anna e via Lattarini, – È molto importante per la città che chi venga da fuori scelga queste mete: è anche un modo per valorizzare il nostro paese. È stato un momento emozionante quando abbiamo saputo che Dua Lipa aveva scelto di festeggiare il suo matrimonio a Palermo, non ce l’aspettavamo proprio”.

Un altro giovane racconta come “sono un suo fan da quando avevo 15 anni: è praticamente l’unica cantante che seguo, quindi non potevo perdere quest’occasione. Quando cammino per Palermo penso che sia una città troppo bella e non riesco a trovare paragoni con altre: sono felice e orgoglioso che altre persone l’abbiano pensata”. Sul fatto che si tratti di festeggiamenti ‘sigillati’, aggiunge, “penso che tutto sia stato fatto a norma: vedo che le attività sono aperte, alla fine è stato solo affittato suolo pubblico. Non so se la legge preveda di non consentire la vista sulla piazza, così come di creare una No Fly Zone: questa è l’unica critica che mi sento di fare, per il resto è tutto regolare”.

Un’altra ragazza spiega di essere arrivata a piazza Sant’Anna già verso ora di pranzo, con il sogno impossibile di farsi autografare un cd dell’artista britannica (che mostra orgogliosa): “Mi fa un effetto stranissimo vedere questa zona così transennata: l’anno scorso ero stata al concerto di Dua Lipa a Milano, vederla anche solo passare a dieci metri di distanza da me è incredibile”.

Un giovane sottolinea come la sua priorità sia incontrare non tanto Dua Lipa, ma altri invitati al matrimonio: “Personalmente sono qui per Sir Elton John e Robbie Williams: si dice ci sia anche Adele, speriamo bene; è l’occasione ideale per portare il jet set nella nostra città. Penso che questi festeggiamenti possano portare una bella immagine per tutto il panorama siciliano, può essere un’occasione molto importante: è chiaro che dal punto di vista della viabilità potrebbe essere un problema per i cittadini, però lo si accetta perché comunque sono grandi occasioni”.

Per Palermo, afferma una fan della cantante, si tratta di “un’occasione molto bella, perché parliamo di un’artista di un certo calibro: è un evento molto speciale per i cittadini, spero che la città sia attrezzata per accoglierla e spero che non si creino altri disagi. Personalmente mi piace molto a livello musicale, spero di vederla: vorrei rimanere fino al suo passaggio, finché è giusto aspettare. Diciamo che le restrizioni non sono state molto gradevoli, soprattutto per chi gestisce un negozio: bloccare in parte ci può stare, farlo totalmente penso di no”.

IL VIDEO

FOLLA DI FAN E CURIOSI PER DUA LIPA

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).