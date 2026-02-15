Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 15 Feb 2026

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – È stata recuperata la croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l’area. L’operazione, voluta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è stata condotta dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso. Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi. Una volta recuperata, la croce è stata trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, la croce è stata riconsegnata direttamente al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

