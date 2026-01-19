Movida violenta, a Palermo prorogate le ‘zone rosse’ sino al 18 aprile

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, al termine delle valutazioni acquisite nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 15 gennaio e dopo un’attenta disamina dei positivi risultati conseguiti con l’istituzione delle aree a vigilanza rafforzata, ha disposto la proroga della validità delle “zone rosse” fino al 18 aprile 2026.

La proroga, fa sapere la Prefettura, mira a mantenere elevati i livelli di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità nei luoghi maggiormente frequentati dalla cosiddetta “movida”, al fine di inibire la presenza di persone già denunciate per attività illegali o violente, che ne possano condizionare l’ordinata fruizione.

Al riguardo, nelle “zone rosse” sono state controllate dalle Forze di Polizia 27.865 persone, mentre 27 sono state destinatarie di provvedimenti di allontanamento.

