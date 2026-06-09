Mattarella sabato 13 giugno al CT Palermo per le celebrazioni del centenario

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di Italpress - 09 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente sabato 13 giugno al Circolo Tennis Palermo, che dalle ore 10.30 incontrerà le istituzioni nell’ambito delle celebrazioni del centenario. Oltre al Capo dello Stato, che è socio onorario del glorioso circolo siciliano e dopo il saluto del presidente del CT Palermo, Alessandro Lazzaro, interverranno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Nella stessa giornata, alle ore 18.30, sarà inaugurata all’interno del Salone del Circolo la Mostra “Cento Volte Tennis. 1926 – 2026”, un progetto a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca, con la partecipazione della comunità del Circolo del Tennis Palermo. La mostra, che raccoglie documenti, immagini e testi della storia del CT Palermo, sarà fruibile fino al prossimo 17 dicembre.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).