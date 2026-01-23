Mattarella a Palermo incontra gli operai Fincantieri “Storia continua da una generazione all’altra” / Video

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – “Complimenti per i risultati straordinari ed eccellenti dovuti alla vostra opera”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con alcuni operai della Fincantieri di Palermo durante la sua visita ai cantieri navali. Mattarella si è fermato con le maestranze anche per qualche foto. “Fincantieri reca grande beneficio e prestigio all’Italia”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Abbiamo visto prima la mostra fotografica che è stata allestita e un filmato che è stato presentato con alcune immagini significative della storia del cantiere. Queste immagini, questa storia è stata illustrata al meglio dalla presenza dei due dipendenti il più anziano e il più giovane delle maestranze del cantiere. È stata una scelta felice, quella di mettere insieme il più anziano e più giovane. La storia di questo cantiere continua trasmettendosi da una generazione all’altra, c’è un grande il senso di appartenenza delle maestranze. L’alta professionalità ha sempre caratterizzato questo cantiere e oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive più ampie”, ha concluso.

SCHIFANI “CELEBRIAMO IL CANTIERE NAVALE, E’ REALTA’ DI RIFERIMENTO GLOBALE”

“Il presidente della Repubblica onora la nostra regione con la sua presenza. Oggi celebriamo il Cantiere navale di Palermo, la principale attività produttiva della Città, che affonda le proprie radici nell’iniziativa pubblico-privata immaginata con lungimiranza dal giovane Ignazio Florio e dal Governo Di Rudinì per lo sviluppo, anche in Sicilia, di un’importante industria del Mare. Una delle pagine più gloriose della storia navale italiana che è doveroso ricordare e tutelare, ma che è importante proiettare nel futuro in un mercato globale competitivo”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso del suo intervento nella sede di Fincantieri a Palermo. “I Cantieri navali di Palermo, hanno attraversato la storia industriale della nostra Regione, tra momenti di forte crescita e di difficoltà, affrontando due guerre mondiali e difficili congiunture economiche internazionali. Oggi sono una realtà di riferimento globale dell’economia del mare, con capacità di intervento manutentivo e realizzazione di navi che solcano i mari del mondo. Un’attività che unisce il lavoro di maestranze professionali e altamente specializzate, di tecnici e disegnatori, ma anche di artigiani eredi di antiche capacità di un polo di lavoro metà industriale e metà artigianale, dove operai e tecnici palermitani si confrontano con esperienze, usi e costumi stranieri che giungono dal mare”.

LAGALLA “PRESENZA MATTARELLA SEGNO DI ATTENZIONE VERSO LA NOSTRA COMUNITA’”

“Presidente Mattarella, desidero sentitamente ringraziarla per questa sua odierna presenza che rappresenta un ulteriore ed autorevole segno di attenzione verso la nostra Comunità e che – specie qui in questo Cantiere Navale, luogo significativo e simbolico della Città – diviene riconoscimento del lavoro, della competenza e della dignità produttiva di una realtà che è cuore pulsante dell’economia del territorio”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso del suo intervento nello stabilimento della Fincantieri a Palermo. “I Cantieri Navali di Palermo, non sono solo sito industriale, ma parte identitaria della nostra storia economica, sociale ed umana. Da oltre un secolo, essi accompagnano le trasformazioni industriali e tecnologiche di Palermo, rappresentando un presidio qualificato di avanzata sperimentazione, di sapere tecnico e di laboriosità operaia. Grazie a Fincantieri, questa storia si è evoluta in una consolidata e competitiva realtà produttiva: moderna, capace di coniugare tradizione e innovazione, con forte radicamento locale e riconosciuta dimensione internazionale”.

