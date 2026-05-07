Mangia’s inaugura il brand Icona’s Collection con Costa Ragusa Resort e Grand Hotel et Des Palmes

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di Italpress - 07 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Mangia’s avvia una nuova fase della propria evoluzione di brand con il lancio di Icona’s Collection, il nuovo brand luxury del Gruppo. Un’evoluzione che si inserisce in un percorso di crescita che ha già posizionato, da alcuni anni, Mangia’s come riferimento nel segmento dell’hospitality 5 stelle e 5 stelle luxury in Italia per numero di chiavi, e che oggi trova una nuova espressione in una selezione delle sue icone più rappresentative.

Con Icona’s Collection, Mangia’s introduce una selezione di hotel dedicata a realtà più distintive del proprio universo hospitality: hotel e resort che si distinguono per rilevanza simbolica, qualità dell’esperienza e forte legame con la destinazione. Una linea che nasce per dare coerenza e riconoscibilità agli asset luxury del Gruppo, rafforzandone la visibilità e il posizionamento sui mercati internazionali.

Il nuovo brand nasce come una collezione costruita secondo un principio curatoriale: ogni proprietà viene selezionata, con lo stesso approccio con cui un curatore seleziona opere d’arte diverse tra loro, per unicità, valorizzandone l’identità e inserendola in una visione coerente. Non un modello replicabile, ma un insieme di realtà diverse tra loro, accomunate da un’idea di ospitalità radicata nel contesto. Ogni hotel della collezione è un pezzo unico, scelto per la sua capacità di esprimere una sfumatura specifica di un’italianità inedita.

Icona’s Collection si inaugura con il Costa Ragusa Resort e il Grand Hotel et Des Palmes. Il primo, che rappresenta un progetto di resort contemporaneo che esprime una lettura più sofisticata della Sicilia sud-orientale, dove paesaggio, materia e luce definiscono un’esperienza immersiva. Qui l’architettura dialoga con gli elementi naturali – vento, mare e vegetazione – dando forma a un’idea di quiet luxury: un lusso ricco e materico, che si esprime attraverso un design sofisticato, fatto di contrasti, intensità e qualità percettiva. Il secondo, che nel 2027 continuerà il suo percorso di valorizzazione per consolidarne il fascino, entra nella collezione come grande hotel cittadino di rilevanza storica e culturale, simbolo di Palermo e della sua tradizione di ospitalità internazionale, distinguendosi per eleganza e un’identità legata alla vita culturale della città. Due realtà diverse, accomunate dalla capacità di esprimere un’interpretazione propria dell’ospitalità italiana contemporanea.

La nuova linea si rivolge a un pubblico internazionale di luxury seekers di fascia alta, con una forte presenza di viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Middle East: ospiti che ricercano esperienze personalizzate, qualità del servizio e un rapporto autentico con la destinazione.

In questa prospettiva, Icona’s Collection mette al centro l’esperienza, intesa come relazione con il luogo, qualità del servizio e cura dei dettagli. Ogni soggiorno è concepito come un percorso di scoperta, in cui l’ospite esplora la destinazione con lo sguardo di chi attraversa una collezione, arricchendo progressivamente la propria visione e costruendo una relazione più consapevole con il territorio. Rientrano in questa visione il concierge dedicato, il servizio curato con precisione, il design ispirato alla destinazione, la proposta gastronomica e la selezione enologica che racconta il territorio, i percorsi di benessere personalizzati e una programmazione culturale costruita in dialogo con la destinazione.

Le strutture della collezione sono pensate anche come vere e proprie destinazioni per luxury celebration, sia individuali sia aziendali: luoghi in cui vivere ricorrenze private, eventi speciali, incontri corporate e occasioni di rappresentanza in un contesto di forte identità, eccellenza dell’accoglienza e cura dell’esperienza.

Icona’s Collection rappresenta un’evoluzione del percorso di Mangia’s, che amplia il proprio posizionamento verso un segmento più alto e internazionale. Qui, l’esperienza si traduce in una narrazione più profonda della destinazione, costruita attraverso contesti specifici che restituiscono un’Italia meno immediata, più intima e autentica. Un’Italia che non si limita a essere rappresentata, ma che si svela attraverso microcosmi culturali e sensoriali.

“Con Icona’s Collection introduciamo un nuovo livello nell’evoluzione del brand Mangia’s: una collezione, che non uniforma gli hotel, ma ne valorizza l’identità e il legame con il luogo”, dichiara Marcello Mangia, Presidente e CEO di Mangia’s Hotels & Resorts. “Grand Hotel et Des Palmes e Costa Ragusa Resort sono i primi esempi di questo approccio. Diversi per storia, linguaggio e atmosfera, condividono la capacità di esprimere una sfumatura distinta dell’italianità autentica. Con Icona’s Collection consolidiamo il percorso intrapreso dal Gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy”.

A supporto di questo posizionamento, Icona’s Collection sarà sviluppata attraverso canali di distribuzione coerenti con il profilo internazionale della linea, con un approccio commerciale dedicato, finalizzato a rafforzare la relazione con l’ospite e la riconoscibilità del brand nel segmento luxury.

-foto ufficio stampa Mangia’s (nella foto Costa Ragusa Resort) –

(ITALPRESS).