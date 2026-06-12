Lotta alla mafia, encomi ai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo

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di Italpress - 12 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Presso la caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, si è svolta la cerimonia di consegna di 14 encomi a militari distintisi in due complesse operazioni di servizio condotte nel territorio palermitano. I riconoscimenti sono stati concessi dal Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”. In un clima di “solenne riconoscimento”, il Generale di Brigata Luciano Magrini ha consegnato le onorificenze a 14 militari dell’Arma, distintisi in prima linea nel contrasto a Cosa nostra. Gli encomi sono stati conferiti a 8 militari della Compagnia Carabinieri di Misilmeri e a 6 militari della Compagnia di Cefalù.

I riconoscimenti, è stato evidenziato, “siglano il successo di due complesse attività investigative – denominate rispettivamente operazione Eleutheria e operazione Edera – condotte in contesti territoriali caratterizzati da un alto indice di criminalità organizzata”.

L’alto ufficiale ha sottolineato come “i militari premiati hanno operato con spiccato acume investigativo, notevole spirito di sacrificio ed elevata professionalità, riuscendo a disarticolare pericolose consorterie malavitose dedite alle estorsioni, reati stabilmente aggravati dal metodo mafioso, che hanno portato complessivamente all’emissione di 17 misure cautelari”.

“Questi risultati – ha dichiarato – confermano la presenza costante e capillare dell’Arma sul territorio, quale presidio di legalità sempre vicino ai cittadini. L’azione quotidiana dei Carabinieri non solo contrasta il crimine, ma garantisce alla comunità la sicurezza necessaria per lo sviluppo sociale ed economico, riaffermando la fiducia nelle istituzioni attraverso un impegno concreto e continuativo a difesa del bene comune”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).