Lnd Sicilia, successo per la quinta edizione del progetto “Ragazze con i Tacchetti”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 08 Giu 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Una straordinaria giornata di sport, partecipazione e inclusione ha chiuso ufficialmente la quinta edizione del progetto “Ragazze con i Tacchetti”, l’iniziativa promossa dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti per favorire la diffusione e la crescita del calcio femminile sul territorio. La manifestazione conclusiva si è svolta nella splendida cornice della Università degli Studi di Messina, nel campo della Cittadella Universitaria, che ha ospitato oltre 330 bambine e ragazze provenienti da tutta la Sicilia, coinvolte nel percorso avviato lo scorso novembre e sviluppato attraverso la collaborazione tra delegazioni provinciali, società sportive e istituti scolastici che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comitato. Il progetto ha interessato le alunne delle classi quarta e quinta della scuola primaria, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole superiori, confermandosi uno degli strumenti più efficaci per l’avvicinamento delle giovani al calcio e per la costruzione della base del movimento femminile regionale.

Alla giornata conclusiva erano presenti il presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND, Sandro Morgana, i delegati provinciali, i componenti del Consiglio Regionale e i rappresentanti delle società coinvolte. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Sandro Morgana, che ha voluto rimarcare il valore del lavoro svolto in questi anni. “I risultati che stiamo raccogliendo oggi sono il frutto di un impegno costante, portato avanti con passione, competenza e grande spirito di collaborazione da parte di dirigenti, delegazioni, società e istituzioni scolastiche. Vedere centinaia di bambine correre, sorridere e divertirsi su un campo da calcio è un’immagine che ripaga di ogni sforzo e che ci conferma quanto sia importante continuare a investire sul calcio femminile. Questo entusiasmo rappresenta il futuro del nostro movimento. Cinque anni fa abbiamo iniziato un percorso ambizioso, oggi possiamo dire che quel percorso sta producendo risultati concreti e che il calcio femminile siciliano continua a crescere, coinvolgendo sempre più giovani atlete e famiglie”.

La giornata di Messina ha così celebrato non soltanto la conclusione di un progetto, ma soprattutto la conferma di una crescita costante del movimento femminile siciliano, sempre più protagonista nel panorama sportivo regionale. “Siamo arrivati al quinto anno consecutivo di questo progetto e possiamo affermare con orgoglio che è diventato ormai un appuntamento istituzionale per il calcio femminile siciliano – sottolinea il coordinatore regionale del Settore Femminile, Natale Ferrante – Vedere oggi un campo pieno di oltre 330 bambine è stata un’emozione straordinaria e una sensazione che non avevamo mai vissuto in queste dimensioni. Negli occhi delle ragazze si leggeva entusiasmo, voglia di stare insieme, inclusione e desiderio di mettersi in gioco. Questo progetto continua a rappresentare un passaggio fondamentale per lo sviluppo del calcio femminile, perché ci permette di lavorare sulla base e di avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva. Le ragazze hanno dimostrato talento, passione e grande partecipazione, confermando che il movimento sta crescendo nella direzione giusta”.

Ferrante ha inoltre evidenziato come il percorso di sviluppo del settore femminile stia proseguendo attraverso la costruzione di una filiera sempre più completa: “La nascita del campionato di Promozione femminile rappresenta un ulteriore passo avanti. Con Eccellenza, Promozione, Under 19, Under 17, Under 15 e attività di base stiamo completando un percorso strutturato che offrirà alle giovani atlete sempre maggiori opportunità di crescita”.

– foto ufficio stampa Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).