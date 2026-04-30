L’incasso della Supercoppa Siciliana sarà devoluto agli sfollati della frana di Niscemi

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di Italpress - 30 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd ha reso noto che “l’incasso della gara tra Licata e Modica, valida per la Supercoppa siciliana – Trofeo ‘Bino Abisso’ tra le vincenti dei gironi A e B di Eccellenza, in programma sabato 2 maggio alle ore 16, presso il Comunale di Niscemi, verrà interamente versato sul conto corrente intestato al Comune della stessa città.

Il Comune di Niscemi provvederà a destinare la somma raccolta, alle famiglie e alle attività degli sfollati della frana. Così come peraltro deciso dallo stesso Consiglio Comunale. All’iniziativa solidale, promossa dalla Lnd Sicilia, hanno aderito con convinzione anche le due società finaliste, testimoniando un forte senso di responsabilità e vicinanza al territorio”.

– foto ufficio stampa Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).