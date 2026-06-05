Legalità fiscale e interesse pubblico: a Palermo un confronto sulla formazione delle nuove generazioni

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di Italpress - 05 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La legalità fiscale come strumento di crescita economica, tutela dell’interesse pubblico e formazione delle nuove generazioni. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione del Premio “Legalità Fiscale”, in programma domani, alle ore 10.30, nell’Aula Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo.

L’iniziativa è promossa dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, rappresentanti del mondo accademico e dell’informazione. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del sottosegretario di Stato alla Cultura Giampiero Cannella, del direttore del Dipartimento DEMS Costantino Visconti, della presidente di Irfis FinSicilia Iolanda Riolo, della presidente della Fondazione Sicilia Maria Concetta Di Natale, del consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo Massimo Motisi e del giornalista Francesco Panasci, direttore de Il Moderatore e coordinatore delle attività formative. Seguiranno gli interventi del generale Giancarlo Trotta, comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, del consigliere Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei ministri, e del giornalista Salvatore Li Castri, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Momento centrale della manifestazione sarà la consegna del Premio “Legalità Fiscale” al viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, protagonista della recente riforma tributaria. Nel corso della cerimonia sarà inoltre assegnato il Premio “Sezione Speciale” ai giovani avvocati del distretto della Corte d’Appello di Palermo.

A coordinare i lavori sarà Angelo Cuva, presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, vicepresidente nazionale Uncat e docente di Diritto tributario all’Università di Palermo. Nell’ambito dell’iniziativa si svolgerà anche il corso di formazione professionale per giornalisti dal titolo “Legalità fiscale, riforma tributaria e responsabilità dell’informazione”, organizzato da E.C.U. – European Culture University, ente terzo accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti. Il corso riconosce 5 crediti formativi deontologici ai giornalisti partecipanti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).