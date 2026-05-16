Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco

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di Italpress - 16 Mag 2026

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una neonata di circa un mese è morta a causa di ipotermia dopo essere sbarcata insieme ad altre 55 persone a Lampedusa. Trasferita immediatamente insieme alla madre al Poliambulatorio, la piccola è morta durante il trasporto. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I migranti, che erano a bordo di un brchino salpato dalla Tunisia, erano stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra di loro 7 donne e 6 minori provenienti dal Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).