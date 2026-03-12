Km Malta Airlines apre un nuovo collegamento Palermo-Malta

Abbonati Esci

di Italpress -



PALERMO (ITALPRESS) – Km Malta Airlines annuncia il lancio del nuovo collegamento diretto tra Malta e Palermo, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia come parte del programma estivo 2026 della compagnia di bandiera maltese. La nuova tratta opererà dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato), offrendo ai clienti opzioni di viaggio diretto tra l’aeroporto internazionale di Malta e l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.

“Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – dice David Curmi, presidente di Km Malta Airlines Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici – conclude Curmi – e siamo fiduciosi che questo collegamento rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole”.

I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di Km Malta Airlines, agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati.

Accogliamo con grande favore l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Palermo e Malta annunciato da Km Malta Airlines – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta – conclude Battisti – in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti”. 

-Foto ufficio stampa Gesap-
(ITALPRESS).

