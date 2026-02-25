Eventi

Dalle Eolie a Vienna: un viaggio tra paesaggi, cultura e sapori

di Redazione - 25 Feb 2026





Si è tenuto nella giornata di ieri, presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna, un importante evento istituzionale dedicato alla presentazione ufficiale delle Isole Eolie. L’iniziativa ha rappresentato un momento strategico di promozione turistica, pensato per valorizzare l’arcipelago siciliano e rafforzarne la visibilità sul mercato austriaco, sempre più interessato a mete autentiche e sostenibili.

Le Isole Eolie si presentano al mercato austriaco

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra ENIT, Federalberghi Isole Eolie e l’Associazione Ristoratori Isole Eolie. L’obiettivo è consolidare le relazioni con tour operator, media specializzati e stakeholder locali. La strategia mira a posizionare le Eolie come destinazione di qualità, capace di intercettare un turismo consapevole, interessato alla natura, alla cultura e alle esperienze locali.

Le Isole Eolie a Vienna: i protagonisti istituzionali e del territorio

Alla presentazione hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e del comparto turistico. Tra questi Francesco Malfitano, sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, Christian Del Bono, Angelo Paino e Rosario Vilardo, direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie.

La partecipazione è stata ampia e qualificata, con la presenza di operatori turistici, giornalisti e ospiti istituzionali. Un segnale chiaro dell’interesse crescente dell’Austria verso destinazioni italiane meno affollate, ma ad alto valore culturale e paesaggistico.

Enogastronomia e turismo sostenibile al centro dell’incontro

Particolare successo ha riscosso il percorso enogastronomico che ha accompagnato la presentazione. I prodotti tipici delle Eolie sono stati proposti in una veste contemporanea, con degustazioni guidate e momenti di show cooking che hanno permesso agli ospiti di scoprire i sapori autentici dell’arcipelago, abbinati a una selezione di vini locali.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Giovanni Pugliese ha sottolineato come le Isole Eolie rappresentino “una destinazione d’eccellenza grazie alla loro natura incontaminata, alle tradizioni radicate, all’ospitalità e a un modello di turismo sostenibile”.

L’incontro ha infine rafforzato il dialogo tra istituzioni e operatori, ponendo basi concrete per un aumento dei flussi turistici dall’Austria verso le Isole Eolie e, più in generale, verso il Sud Italia, contribuendo alla promozione del Sistema Italia all’estero.